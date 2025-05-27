وظائف شاغرة لدى شركة رتال

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أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، والرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول إنشائي.
– مدير البناء.
– مهندس مدني.
– مهندس كهرباء.
– مدير تطوير الأعمال.
– مساعد أمين متجر.
– منسق لوجستي.
– مساح أراضي.
– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.
– مسؤول قانوني.
– مستشار مبيعات.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)