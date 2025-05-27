وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة

أعلنت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الصندوق الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف صندوق الاستثمارات العامة

وبيّنت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد تنفيذي الاستراتيجية الاقتصادية والرؤى.

– نائب الرئيس التنفيذي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)