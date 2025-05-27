وظائف شاغرة لدى هيئة الحكومة الرقمية

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أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الحكومة الرقمية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير الدعم والتنافسية الرقمية.
– أخصائي أول البنية التحتية التقنية.
– خبير البنية التحتية التقنية.
– أخصائي المنتجات.
– أخصائي الشراكة.
وأوضحت هيئة الحكومة الرقمية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يوليو 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)