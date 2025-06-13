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أميركا تجري عمليات تنقل وتغييرات لعتادها العسكري في المنطقة

الجمعة ١٣ يونيو ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٩ مساءً
أميركا تجري عمليات تنقل وتغييرات لعتادها العسكري في المنطقة
المواطن - فريق التحرير

تجري الولايات المتحدة عمليات تنقل وتغييرات لمواردها العسكرية في الشرق الأوسط، ردًا على الضربات الإسرائيلية والانتقام الإيراني المحتمل.

وقال مسؤولان أميركيان، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تجرى عمليات تنقل وتغييرات لمواردها العسكرية، ومنها السفن، في الشرق الأوسط ردا على الضربات الإسرائيلية والرد الإيراني المحتمل على الهجمات الإسرائيلية.

وأمرت البحرية الأميركية المدمرة “يو إس إس توماس هودنر” للبدء بالإبحار نحو شرقي البحر المتوسط، كما وجهت مدمرة ثانية بالبدء في التحرك قدما في اتجاه المنطقة لتكون متاحة في حال طلب البيت الأبيض استخدامها.

ونقلت أسوشيتد برس عن المسؤولين إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصدد عقد اجتماع مع كبار أعضاء مجلس الأمن القومي لمناقشة الوضع.

يُذكر أن القوات الأميركية في المنطقة اتخذت تدابير احترازية منذ عدة أيام، من بينها السماح لأفراد عائلات العسكريين بمغادرة القواعد في المنطقة طوعا، وذلك تحسبا للضربات الإسرائيلية وحماية هؤلاء الأفراد في حال وقوع رد واسع النطاق من جانب طهران.

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