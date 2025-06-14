إصابة 3 أشخاص بسقوط جسم على منزل شمال الأردن

أعلنت السلطات الأردنية اليوم عن إصابة ثلاثة أشخاص نتيجة سقوط جسم على منزل في محافظة إربد شمال البلاد.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية: “إنه تم إسعاف المصابين للمستشفى وحالتهم العامة حسنة، فيما باشرت الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية والأمن العام التحقيق بالحادث”.