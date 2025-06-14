Icon

المنافذ الجمركية تسجل 2126 حالة ضبط خلال أسبوعين بينها أسلحة ومخدرات Icon تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بداية من الغد Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الإيراني Icon ترامب يتفق مع بوتين على ضرورة إنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران Icon إطلاق أكبر مشروع يجمع بين التلاوة والتدبر والإتقان والتجويد في المسجد الحرام Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من أردوغان Icon إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان Icon طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر Icon ترامب يشهد عرضًا عسكريًا في واشنطن الأكبر منذ 35 عامًا Icon اكتمال مغادرة 2443 حاجًّا وحاجّة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

إصابة 3 أشخاص بسقوط جسم على منزل شمال الأردن

السبت ١٤ يونيو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٢ صباحاً
إصابة 3 أشخاص بسقوط جسم على منزل شمال الأردن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت السلطات الأردنية اليوم عن إصابة ثلاثة أشخاص نتيجة سقوط جسم على منزل في محافظة إربد شمال البلاد.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية: “إنه تم إسعاف المصابين للمستشفى وحالتهم العامة حسنة، فيما باشرت الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية والأمن العام التحقيق بالحادث”.

قد يهمّك أيضاً
شاهد.. لحظة القبض على سعودي ومغربي منتمين لداعش في الأردن

شاهد.. لحظة القبض على سعودي ومغربي منتمين لداعش في الأردن

فيديو.. مشاجرة نسائية بالعصي والكراسي والحجارة!

فيديو.. مشاجرة نسائية بالعصي والكراسي والحجارة!

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محاولات للوصول إلى شاب محاصر منذ 3 أيام داخل بئر عميقة بالأردن 
العالم

محاولات للوصول إلى شاب محاصر منذ 3...

العالم
الأردن يعلق حركة الطيران مؤقتًا
العالم

الأردن يعلق حركة الطيران مؤقتًا

العالم