ارتفاع أسعار النفط 7%

المنافذ الجمركية تسجل 2126 حالة ضبط خلال أسبوعين بينها أسلحة ومخدرات تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بداية من الغد ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الإيراني ترامب يتفق مع بوتين على ضرورة إنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران إطلاق أكبر مشروع يجمع بين التلاوة والتدبر والإتقان والتجويد في المسجد الحرام ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من أردوغان إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر ترامب يشهد عرضًا عسكريًا في واشنطن الأكبر منذ 35 عامًا اكتمال مغادرة 2443 حاجًّا وحاجّة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين
قفزت أسعار النفط 7% عند التسوية أمس الجمعة بعد تبادل إسرائيل وإيران ضربات جوية، مما أجج مخاوف المستثمرين من أن يعطل القتال صادرات النفط من الشرق الأوسط على نطاق واسع.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 4.87 دولار، أو 7.02 %، إلى 74.23 دولار للبرميل بعد أن قفزت أكثر من 13%، لتسجل مستوى مرتفعا خلال جلسة عند 78.5 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ 27 يناير/كانون الثاني.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.94 دولار، أو 7.62 %، إلى 72.98 دولار، وقفز خلال الجلسة أكثر من 14% إلى أعلى مستوياته منذ 21 يناير/ كانون الثاني عند 77.62 دولار، وفق “رويترز”.
ومكاسب اليوم الجمعة هي أكبر تحركات يومية لكلا الخامين منذ عام 2022 بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار الطاقة.