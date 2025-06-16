استدعاء 257 مركبة هيونداي بسبب خلل في مضخة الوقود

أداء العمرة للمواطنين الخليجيين متاح في أي وقت أطعمة تخفف التهاب المفاصل جبل طويق ملهم الساسة ورمز التاريخ ومنارة المستقبل الصين تصدر سندات حكومية محلية بتريليوني يوان أسعار النفط تسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس 2023 اكتشاف نوع جديد من الفطريات توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق جامعة تبوك تُعلن عن دليل القبول للعام الجامعي القادم 1447هـ خلل خطير.. استدعاء 88,518 شاحن متنقل من ANKER سلمان للإغاثة يوزّع 3,000 كرتون تمر في القاهرة بتعز
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 257 مركبة من طرازات هيونداي “Kona N”، و”Elantra N”، و”Veloster N” موديلات الأعوام 2018 حتى 2023، وذلك لوجود خلل تقني في صمام التحكم بالوقود داخل مضخة الوقود عالية الضغط.
وقالت وزارة التجارة إن الخلل قد يؤدي إلى دخول كمية زائدة من الوقود، وهو ما قد يتسبب في توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة، ما يشكل خطراً على سلامة الركاب ويزيد من احتمالية وقوع حوادث.
ودعت وزارة التجارة ملاك المركبات المشمولة بهذا الاستدعاء إلى التحقق من شمول مركباتهم عبر موقع الاستدعاءات الرسمي، والتواصل مع الوكيل المحلي لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.