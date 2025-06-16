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استدعاء 257 مركبة هيونداي بسبب خلل في مضخة الوقود

الإثنين ١٦ يونيو ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٥ مساءً
استدعاء 257 مركبة هيونداي بسبب خلل في مضخة الوقود
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 257 مركبة من طرازات هيونداي “Kona N”، و”Elantra N”، و”Veloster N” موديلات الأعوام 2018 حتى 2023، وذلك لوجود خلل تقني في صمام التحكم بالوقود داخل مضخة الوقود عالية الضغط.

وقالت وزارة التجارة إن الخلل قد يؤدي إلى دخول كمية زائدة من الوقود، وهو ما قد يتسبب في توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة، ما يشكل خطراً على سلامة الركاب ويزيد من احتمالية وقوع حوادث.

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ودعت وزارة التجارة ملاك المركبات المشمولة بهذا الاستدعاء إلى التحقق من شمول مركباتهم عبر موقع الاستدعاءات الرسمي، والتواصل مع الوكيل المحلي لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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