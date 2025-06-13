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الرقابة النووية: المستويات الإشعاعية بالسعودية في مستوياتها الطبيعية

الجمعة ١٣ يونيو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
الرقابة النووية: المستويات الإشعاعية بالسعودية في مستوياتها الطبيعية
المواطن - فريق التحرير

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قالت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إن الأوضاع الاقليمية على مدار الساعة، وإن المستويات الإشعاعية في المملكة في مستوياتها الطبيعية، حيث يعمل المركز على استقراء تداعيات الطوارئ النووية المحتملة على المملكة استباقيًا، وإتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لحماية الانسان والبيئة من الآثار الإشعاعية.

وتابعت الهيئة عبر منصة إكس أن تقنيات تحلية مياه البحر تعمل على إزالة ملوحة المياه وما قد يكون معها من مواد مشعة، ولن يكون هناك آثار في المياه المنتجة، والإجراءات الاستباقية الوقائية تتم بتكثيف مراقبتها.

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وأضافت: بيئة المملكة آمنة من أي عواقب إشعاعية.

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