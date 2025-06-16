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استُكملت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

القبض على 18 مخالفًا لتهريبهم 270 كيلو قات في عسير

الإثنين ١٦ يونيو ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٠ مساءً
القبض على 18 مخالفًا لتهريبهم 270 كيلو قات في عسير
المواطن - فريق التحرير

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (18) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية بتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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