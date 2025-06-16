القبض على 18 مخالفًا لتهريبهم 270 كيلو قات في عسير

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (18) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية بتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.