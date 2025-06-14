القبض على 5 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في جازان

المنافذ الجمركية تسجل 2126 حالة ضبط خلال أسبوعين بينها أسلحة ومخدرات تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بداية من الغد ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الإيراني ترامب يتفق مع بوتين على ضرورة إنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران إطلاق أكبر مشروع يجمع بين التلاوة والتدبر والإتقان والتجويد في المسجد الحرام ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من أردوغان إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر ترامب يشهد عرضًا عسكريًا في واشنطن الأكبر منذ 35 عامًا اكتمال مغادرة 2443 حاجًّا وحاجّة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.