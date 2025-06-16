المدني: احذروا ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات

‏‎حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في مختلف مناطق المملكة، مما قد يؤدي إلى حدوث حرائق.

‏‎وقال الدفاع المدني عبر منصة إكس إنه يجب التأكد من خلو المركبة من الشواحن المتنقلة، وبطاريات الهواتف، والولاعات، وعبوات الغاز، والعطور، ومعقمات الأيدي السائلة، وذلك نظرًا لما تشكله من خطر عند تعرضها لدرجات الحرارة العالية.