المعتمرون يؤدون نسكهم في صحن المطاف والمسعى بيسر وطمأنينة

شهد المسجد الحرام صباح اليوم الاثنين أجواء إيمانية عامرة، حيث أدى المعتمرون نسكهم في صحن المطاف والمسعى وسط مشاعر يملؤها الخشوع والسكينة.

وأظهر مقطع فيديو المعتمرون وهم يطوفون ويسعون بانسيابية وتنظيم محكم، في ظل جهود مكثفة تبذلها الجهات المعنية لتوفير الراحة والتسهيلات لكافة الزوار، بما يضمن أداء المناسك بيسر وطمأنينة.

ويأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى تيسير أداء المناسك.

https://x.com/alekhbariyatv/status/1934476730724417763?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1934476730724417763%7Ctwgr%5E0d533d4bec232a96356ebf60c96ecb0f0f324c58%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fajel.sa%2Flocal%2Fllx0hd744w