الملك سلمان يوجه بتسهيل كافة احتياجات الحجاج الإيرانيين وتوفير جميع الخدمات لهم حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم

المنافذ الجمركية تسجل 2126 حالة ضبط خلال أسبوعين بينها أسلحة ومخدرات تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بداية من الغد ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الإيراني ترامب يتفق مع بوتين على ضرورة إنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران إطلاق أكبر مشروع يجمع بين التلاوة والتدبر والإتقان والتجويد في المسجد الحرام ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من أردوغان إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر ترامب يشهد عرضًا عسكريًا في واشنطن الأكبر منذ 35 عامًا اكتمال مغادرة 2443 حاجًّا وحاجّة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين
نظرًا للظروف الجارية التي تمر بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وزارة الحج والعمرة بتسهيل كافة احتياجات الحجاج الإيرانيين وتوفير جميع الخدمات لهم، حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين إن شاء الله.