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انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت في جنوب ووسط قطاع غزة

الإثنين ١٦ يونيو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٥ صباحاً
انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت في جنوب ووسط قطاع غزة
المواطن - واس

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انقطعت مجددًا خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت في مناطق جنوب ووسط قطاع غزة، نتيجة الأضرار المستمرة التي تتعرض لها البنية التحتية لشبكات الاتصالات، في ظل تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

وذكرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية اليوم، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أنها تعمل على تقييم الوضع الفني أولًا بأول؛ بهدف دعم الجهود الهادفة إلى استعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

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وجددت الهيئة دعوتها لتوفير الحماية اللازمة للطواقم الفنية العاملة، وضمان الوصول الآمن إلى مواقع الأعطال، لما لذلك من أهمية قصوى في ضمان استمرارية الخدمات الحيوية، وخاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

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