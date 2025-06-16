انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت في جنوب ووسط قطاع غزة

أداء العمرة للمواطنين الخليجيين متاح في أي وقت أطعمة تخفف التهاب المفاصل جبل طويق ملهم الساسة ورمز التاريخ ومنارة المستقبل الصين تصدر سندات حكومية محلية بتريليوني يوان أسعار النفط تسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس 2023 اكتشاف نوع جديد من الفطريات توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق جامعة تبوك تُعلن عن دليل القبول للعام الجامعي القادم 1447هـ خلل خطير.. استدعاء 88,518 شاحن متنقل من ANKER سلمان للإغاثة يوزّع 3,000 كرتون تمر في القاهرة بتعز
انقطعت مجددًا خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت في مناطق جنوب ووسط قطاع غزة، نتيجة الأضرار المستمرة التي تتعرض لها البنية التحتية لشبكات الاتصالات، في ظل تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.
وذكرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية اليوم، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أنها تعمل على تقييم الوضع الفني أولًا بأول؛ بهدف دعم الجهود الهادفة إلى استعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.
وجددت الهيئة دعوتها لتوفير الحماية اللازمة للطواقم الفنية العاملة، وضمان الوصول الآمن إلى مواقع الأعطال، لما لذلك من أهمية قصوى في ضمان استمرارية الخدمات الحيوية، وخاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.