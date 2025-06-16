باكستان تعلن إغلاق حدودها مع إيران

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أعلنت باكستان إغلاق حدودها مع إيران اليوم الاثنين.
يذكر أنه منذ 13 يونيو، شنت إسرائيل عملية “الأسد الصاعد” ضد البرنامج النووي الإيراني. وبعد أقل من 24 ساعة، شنت طهران هجوماً انتقامياً، ثم تبادل الجانبان الضربات مجدداً على مدى الأيام الماضية، كان أعنفها من الجانب الإيراني فجر اليوم.
إذ أطلقت القوات الإيرانية عشرات الصواريخ البالستية نحو مدن إسرائيلية منها تل أبيب وحيفا، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 85 بجروح، حسب خدمات الإسعاف الإسرائيلية.
في حين أعلنت السلطات الإيرانية مقتل ما يقارب 250 شخصاً منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، أغلبهم من المدنيين.