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إنجاز يعكس حجم الاعتمادية المتزايد من المستخدمين

تسجيل أكثر من 1.3 مليار عملية استعراض للبطاقات الرقمية بمحفظة توكلنا

الجمعة ١٣ يونيو ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥١ مساءً
تسجيل أكثر من 1.3 مليار عملية استعراض للبطاقات الرقمية بمحفظة توكلنا
المواطن - واس

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سجّلت المحفظة الرقمية في التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” أكثر من (1.3) مليار عملية استعراض لأكثر من (350) بطاقة رقمية متنوعة، في إنجاز يعكس حجم الاعتمادية المتزايد من المستخدمين على خدمات التطبيق ومنها المحفظة الرقمية، التي توفر تجربة موحدة وآمنة لإدارة البطاقات الرسمية واستعراضها بخطوات سهلة وميسرة.

وتهدف محفظة “توكلنا” الرقمية إلى تمكين المستخدمين من استعراض، وحفظ وإدارة بطاقاتهم الرسمية الرقمية بمختلف أنواعها، بشكل آمن وفعّال، وبما يضمن لهم سرعة الاطلاع عليها واستعراضها بشكل سريع وقت الحاجة، بما فيها البطاقات الشخصية، والبطاقات المهنية، والبطاقات التعليمية، والبطاقات الدينية، وبطاقات المركبات، وبطاقات الفعاليات، وبطاقات التصاريح، وبطاقات أفراد الأسرة، وبطاقات التطوع، وبطاقات الأسلحة، واستفاد منها أكثر من (33) مليون مستخدم ومستخدمة حتى الآن.

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وتتميز المحفظة بعدة خصائص ومزايا، من أبرزها العرض التفاعلي للبطاقات ضمن مجموعات وتصنيفات منظمة ومرتبة، مع إمكانية مشاركة أو نسخ معلومات البطاقة، ووفق آلية تضمن حماية خصوصية المستخدم من خلال خاصية إخفاء البطاقات أو المجموعات، فضلًا عن التكامل مع “Siri” واختصارات الهواتف الذكية التي يدعمها التطبيق، وتوفر الخدمة خاصية رمز الاستجابة السريع QR لكل بطاقة، بشكل يلبي مختلف احتياجات المستخدمين.

ويمكن لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في الاستفادة من خدمات التطبيق، تحميل التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” من المتاجر (App Store, Google Store, AppGallery, Galaxy Store) للاستفادة من خدماته المتنوعة والمتجددة.

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