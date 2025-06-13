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توثيق السكن عبر نسك مسار شرط أساسي لإصدار تأشيرات عمرة 1447هـ

الجمعة ١٣ يونيو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٢ مساءً
توثيق السكن عبر نسك مسار شرط أساسي لإصدار تأشيرات عمرة 1447هـ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع وزارة السياحة، أن توثيق عقود الإسكان عبر منصة “نسك مسار” أصبح شرطًا أساسيًا لإصدار تأشيرات العمرة لموسم عام 1447هـ، وذلك بهدف تحسين تجربة الزائر والمعتمر وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.

وبحسب الحج والعمرة عبر منصة إكس، يشترط على الشركات المعنية إتمام إجراءات حصر التعاقد بين شركات العمرة السعودية والفنادق المرخصة من وزارة السياحة، مع توثيق تلك التعاقدات إلكترونيًا عبر المنصة المعتمدة.

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وسيبدأ تطبيق هذا التوجيه اعتبارًا من 14 ذو الحجة 1446هـ، تزامنًا مع انطلاق موسم العمرة الجديد.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لرفع كفاءة الخدمات وتطوير المنظومة التشغيلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الضيافة الدينية وتنظيم تجربة العمرة بطريقة متكاملة وآمنة.

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