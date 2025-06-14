توقعات الطقس اليوم.. شديد الحرارة مع رياح وسحب رعدية

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، يصحب ذلك نشاط في الرياح السطحية خاصة على الأجزاء الساحلية منها، في حين لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على منطقتي جازان وعسير.
وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.
فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.