Icon

أداء العمرة للمواطنين الخليجيين متاح في أي وقت Icon أطعمة تخفف التهاب المفاصل Icon جبل طويق ملهم الساسة ورمز التاريخ ومنارة المستقبل Icon الصين تصدر سندات حكومية محلية بتريليوني يوان Icon أسعار النفط تسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس 2023 Icon اكتشاف نوع جديد من الفطريات Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق  Icon جامعة تبوك تُعلن عن دليل القبول للعام الجامعي القادم 1447هـ Icon خلل خطير.. استدعاء 88,518 شاحن متنقل من ANKER Icon سلمان للإغاثة يوزّع 3,000 كرتون تمر في القاهرة بتعز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات المنح الداخلية لغير السعوديين

الإثنين ١٦ يونيو ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٥ مساءً
جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات المنح الداخلية لغير السعوديين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة نجران عن بدء استقبال طلبات التقديم على برنامج المنح الدراسية “الداخلية” لغير السعوديين المقيمين داخل المملكة، وذلك للعام الدراسي 1447هـ، عبر منصة “ادرس في السعودية”.

وأوضحت الجامعة أنه يمكن للطلبة الراغبين في التقديم ومعرفة الشروط والتفاصيل زيارة منصة “ادرس في السعودية”، على الرابط هنا، مشيرة إلى أن التقديم يستمر حتى 31 يوليو 2025.

قد يهمّك أيضاً
جامعة نجران تمدد فترة سداد الرسوم الدراسية

جامعة نجران تمدد فترة سداد الرسوم الدراسية

جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول في برنامج المنح الداخلية والخارجية

جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول في برنامج المنح الداخلية والخارجية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد