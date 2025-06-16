روسيا مستعدة للتوسط بين إسرائيل وإيران

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أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن روسيا لا تزال مستعدة للتوسط في الصراع بين إسرائيل وطهران وأن مقترحات موسكو السابقة لتخزين اليورانيوم الإيراني في روسيا لا تزال مطروحة على الطاولة.
كما أضاف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مقترحات روسيا السابقة لحل النزاع لا تزال مطروحة، لكن اندلاع الأعمال القتالية زاد الوضع تعقيداً، وفق رويترز.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعرب أمس الأحد عن انفتاحه على أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دور وساطة في النزاع بين إيران وإسرائيل.
وفي رد على سؤال لشبكة “إيه بي سي نيوز” حول إمكان تأدية الرئيس الروسي دور وساطة في النزاع بين إيران وإسرائيل قال ترامب إن بوتين “مستعد، لقد اتصل وناقشنا الأمر مطولاً”.
وأجرى الرئيسان السبت مكالمة هاتفية وكان “التصعيد الخطير في الشرق الأوسط” محورها، بحسب الكرملين.