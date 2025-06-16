رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة 

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شديدة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ ساعة.
وقال مركز الأرصاد إن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.