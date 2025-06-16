رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ ساعة.

وقال مركز الأرصاد إن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.