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تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة 

الإثنين ١٦ يونيو ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٢ مساءً
رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة 
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ ساعة.

وقال مركز الأرصاد إن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.

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