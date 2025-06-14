زعيم كوريا الشمالية يدعو للتوسع بإنتاج قذائف جديدة

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دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى التوسع في إنتاج نوع جديد من قذائف المدفعية للحرب الحديثة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في بيونغ يانغ، اليوم السبت، وسط تعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال تفقده مؤسسة كبرى لصناعة الذخائر أمس الجمعة.
وخلال زيارة مصنع للذخائر، استعرض كيم إنتاج القذائف والقدرة الإنتاجية وأعمال التحديث في النصف الأول من العام.
ودعا كيم إلى توسيع وتعزيز القدرة الإنتاجية من أجل “تلبية جميع متطلبات استراتيجية الدفاع الوطني وزيادة إنتاج قذائف قوية من نوع جديد لتلبية متطلبات الحرب الحديثة”، حسبما قالت وكالة الأنباء المركزية في بيان باللغة الإنجليزية.
كما أكد على الحاجة إلى تعزيز مستوى عملية الإنتاج الآلية لزيادة إنتاج قذائف جديدة.