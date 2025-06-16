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ضبط مواطن رعى 14 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

الإثنين ١٦ يونيو ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٧ مساءً
ضبط مواطن رعى 14 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

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‎ ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (14) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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