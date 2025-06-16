مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10867 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بـ (135.45) نقطة، ليقفل عند مستوى (10867.04) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.8) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (260) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (223) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم (23) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وتشب، وجبسكو، وعناية، وأكوا باور الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مجموعة إم بي سي، وسليمان الحبيب، واتحاد الخليج الأهلية، ومسك، وفقيه الطبية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00%) و(3.11%).

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، والباحة، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وأكوا باور، والإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (268.19) نقطة ليقفل عند مستوى (26672.63) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (46) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.