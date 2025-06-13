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هزة أرضية في الخليج العربي بقوة 3.7 ريختر

الجمعة ١٣ يونيو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٥ مساءً
هزة أرضية في الخليج العربي بقوة 3.7 ريختر
المواطن - فريق التحرير

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سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية زلزالًا في الخليج العربي، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 21:50:17، وبقدر زلزالي بلغ 3.7 درجة على مقياس ريختر.

 

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