هزة أرضية في الخليج العربي بقوة 3.7 ريختر

سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية زلزالًا في الخليج العربي، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 21:50:17، وبقدر زلزالي بلغ 3.7 درجة على مقياس ريختر.