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ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة الوزراء الإيطالية

السبت ١٤ يونيو ٢٠٢٥ الساعة ٤:٥٦ صباحاً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة الوزراء الإيطالية
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية.

وجرى خلال الاتصال، بحث التطورات التي تشهدها المنطقة بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية ضبط النفس وخفض التصعيد في المنطقة، وحل الخلافات كافة بالوسائل الدبلوماسية.

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