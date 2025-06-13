ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بترامب

المنافذ الجمركية تسجل 2126 حالة ضبط خلال أسبوعين بينها أسلحة ومخدرات تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بداية من الغد ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الإيراني ترامب يتفق مع بوتين على ضرورة إنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران إطلاق أكبر مشروع يجمع بين التلاوة والتدبر والإتقان والتجويد في المسجد الحرام ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من أردوغان إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر ترامب يشهد عرضًا عسكريًا في واشنطن الأكبر منذ 35 عامًا اكتمال مغادرة 2443 حاجًّا وحاجّة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، بفخامة الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله بحث التطورات التي تشهدها المنطقة بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.
وناقش الجانبان أهمية ضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد وأهمية حل كافة الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، مؤكدين أهمية استمرار العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.