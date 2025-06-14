ولي العهد يُعزي رئيس وزراء الهند في ضحايا حادث تحطم الطائرة

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب هندية بعد إقلاعها من مطار أحمد آباد في جمهورية الهند.
وقال سمو ولي العهد:” بلغنا نبأ حادث تحطم طائرة ركاب هندية بعد إقلاعها من مطار أحمد آباد في جمهورية الهند، وسقوطها على مبنى سكني، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، ونعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل”.