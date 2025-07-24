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أتربة مثارة على الشمالية حتى المساء 

الخميس ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٤:١٧ مساءً
أتربة مثارة على الشمالية حتى المساء 
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة، ورياحٍ نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3-5 كم) على منطقة الحدود الشمالية، تشمل مدينة عرعر ومحافظات طريف، ورفحاء، والعويقيلة.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ اليوم الخميس من الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

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