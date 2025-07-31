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الإيرادات النفطية بلغت 151 مليار ريال

أداء الميزانية للربع الثاني.. الإيرادات 301 مليار ريال والمصروفات 336 مليار

الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥١ مساءً
أداء الميزانية للربع الثاني.. الإيرادات 301 مليار ريال والمصروفات 336 مليار
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من العام 2025، والذي أظهر تسجيل إجمالي إيرادات قدره 301 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت 335 مليار ريال، ما أسفر عن عجز في الميزانية بلغ 34 مليار ريال.

وقالت وزارة المالية في بيانها إن الإيرادات النفطية بلغت 151 مليار ريال، تمثل 50% من إجمالي الإيرادات، فيما سجلت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، لتُشكّل نحو 49.7% من الإجمالي.

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في المقابل، بلغ الدين العام بنهاية الربع الثاني 1.38 تريليون ريال، فيما شكّلت تعويضات العاملين نحو 42% من إجمالي المصروفات.

 

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