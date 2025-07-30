أرباح مرسيدس-بنز تهبط بأكثر من النصف في 6 أشهر

انخفضت أرباح شركة “مرسيدس-بنز” الألمانية للسيارات بمقدار يزيد عن النصف في النصف الأول من هذا العام، حسبما أعلنت الشركة في شتوتعارت الأربعاء.

وقالت الشركة إن أرباحها في النصف الأول من هذا العام تراجعت بنسبة 55.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2023.

وأوضحت الشركة أن أرباحها تراجعت من 6.1 مليار يورو إلى نحو 2.7 مليار يورو.

وعزت مرسيدس-بنز التراجع الحاد في الأرباح إلى الرسوم الجمركية، وانخفاض أرقام المبيعات، ونفقات إجراءات الكفاءة.

وبالنظر إلى السنة المالية الحالية، تتوقع مرسيدس الآن أن تكون مبيعات المجموعة أقل بكثير من مستوى العام السابق.