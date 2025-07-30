أرباح مرسيدس-بنز تهبط بأكثر من النصف في 6 أشهر حقنة ثورية تنهي معاناة فقدان السمع نهائيًا ارتفاع أسعار الذهب اليوم ترقب قرار الفيدرالي الأميركي اليوم بشأن الفائدة طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على 4 مناطق وصول أمواج تسونامي إلى اليابان روسيا.. زلزال في كامتشاتكا بقوة 8.8 درجة يتسبب في تسونامي زلزال بقوة 4.68 ريختر جنوب البحر الأحمر على بُعد 150 كلم من جازان اتفاق الصين وأمريكا على تمديد الهدنة التجارية
انخفضت أرباح شركة “مرسيدس-بنز” الألمانية للسيارات بمقدار يزيد عن النصف في النصف الأول من هذا العام، حسبما أعلنت الشركة في شتوتعارت الأربعاء.
وقالت الشركة إن أرباحها في النصف الأول من هذا العام تراجعت بنسبة 55.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2023.
وأوضحت الشركة أن أرباحها تراجعت من 6.1 مليار يورو إلى نحو 2.7 مليار يورو.
وعزت مرسيدس-بنز التراجع الحاد في الأرباح إلى الرسوم الجمركية، وانخفاض أرقام المبيعات، ونفقات إجراءات الكفاءة.
وبالنظر إلى السنة المالية الحالية، تتوقع مرسيدس الآن أن تكون مبيعات المجموعة أقل بكثير من مستوى العام السابق.