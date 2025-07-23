Icon

غنام الغنام يوثق مراحل نشأة تعليم حفر الباطن منذ 1398هـ وحتى الدمج مع تعليم الشرقية Icon 3 تنبيهات من المرور لقائدي السيارات Icon هيئة العقار: 1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية بالسعودية خلال عامين من نظام الوساطة Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران الإمارات Icon تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الشراكة هي الأولى من نوعها في القطاع

أسر التوحد توقع مذكرة تفاهم مع البورد الأمريكي QABA

الأربعاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٥:٣٨ مساءً
أسر التوحد توقع مذكرة تفاهم مع البورد الأمريكي QABA
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في خطوة تطويرية جديدة وقعت جمعية أسر التوحد مذكرة تفاهم مع بورد اعتماد السلوك التطبيقي المؤهل ( QABA ).

وتهدف هذه المذكرة لتطوير الكوادر العاملة في قطاع التوحد بالمملكة والتعاون في إطلاق المبادرات والبرامج ذات الاهتمام المشترك داخل المملكة العربية السعودية وإجراء الدراسات والبحوث في مجال اضطراب طيف التوحد والعمل على نشرها وتنظيم الندوات والأنشطة العلمية والعملية لا سيما إقامة ورش عمل وبرامج تدريبية للمختصين ومقدمي الخدمات لذوي اضطراب طيف التوحد والمساهمة في تطوير مبادرات تحسين جودة الخدمات من خلال تبني الأدلة الإرشادية وأفضل الممارسات الموصى بها .. وأكثر.

قد يهمّك أيضاً
صندوق التوحد الوقفي.. لَبِنَة أساسيه لدعم المشاريع المستدامة للأطفال ذوي التوحد

صندوق التوحد الوقفي.. لَبِنَة أساسيه لدعم المشاريع المستدامة للأطفال ذوي التوحد

جمعية أسر التوحد توقع مذكرة تفاهم مع جستر في جامعة الملك سعود

جمعية أسر التوحد توقع مذكرة تفاهم مع جستر في جامعة الملك سعود

جاءت هذه المذكرة ضمن سلسلة من التعاونات المحلية والدولية الهادفة لتحسين البنية التحتية لخدمات التوحد في المملكة إنطلاقًا من اهتمام الجمعية الدائم في أهمية الجانب العلمي ومواكبةً للتطورات ومستجدات الأبحاث والدراسات حول كل ما من شأنه دعم وتمكين ذوي اضطراب التوحد على النحو الأمثل.

يُذكر أن هذه الشراكة هي الأولى من نوعها في القطاع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد