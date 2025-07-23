أسر التوحد توقع مذكرة تفاهم مع البورد الأمريكي QABA

في خطوة تطويرية جديدة وقعت جمعية أسر التوحد مذكرة تفاهم مع بورد اعتماد السلوك التطبيقي المؤهل ( QABA ).

وتهدف هذه المذكرة لتطوير الكوادر العاملة في قطاع التوحد بالمملكة والتعاون في إطلاق المبادرات والبرامج ذات الاهتمام المشترك داخل المملكة العربية السعودية وإجراء الدراسات والبحوث في مجال اضطراب طيف التوحد والعمل على نشرها وتنظيم الندوات والأنشطة العلمية والعملية لا سيما إقامة ورش عمل وبرامج تدريبية للمختصين ومقدمي الخدمات لذوي اضطراب طيف التوحد والمساهمة في تطوير مبادرات تحسين جودة الخدمات من خلال تبني الأدلة الإرشادية وأفضل الممارسات الموصى بها .. وأكثر.

جاءت هذه المذكرة ضمن سلسلة من التعاونات المحلية والدولية الهادفة لتحسين البنية التحتية لخدمات التوحد في المملكة إنطلاقًا من اهتمام الجمعية الدائم في أهمية الجانب العلمي ومواكبةً للتطورات ومستجدات الأبحاث والدراسات حول كل ما من شأنه دعم وتمكين ذوي اضطراب التوحد على النحو الأمثل.

يُذكر أن هذه الشراكة هي الأولى من نوعها في القطاع.