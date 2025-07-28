أسهم سامسونغ تقفز بعد صفقة رقائق ضخمة مع تسلا

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قال الرئيس التنفيذي لـ”تسلا” إيلون ماسك، الاثنين، إن شركة صناعة السيارات الأميركية وقّعت صفقة بقيمة 16.5 مليار دولار لتوريد رقائق إلكترونية من شركة سامسونغ إلكترونيكس، في خطوة من المتوقع أن تعزز أعمال التصنيع التعاقدي لدى العملاق الكوري الجنوبي، والتي تعاني من الخسائر.
وقفزت أسهم “سامسونغ” بأكثر من 4% بعد الإعلان عن الصفقة.
وكتب ماسك في منشور على منصة إكس: “منشأة سامسونغ الجديدة العملاقة في ولاية تكساس ستكون مخصصة لتصنيع شريحة Tesla AI6 من الجيل التالي. الأهمية الاستراتيجية لهذا الأمر لا يمكن المبالغة فيها.”، وفقا لـ”رويترز”.
وتأتي الصفقة في وقت تكافح فيه “سامسونغ” لمواكبة المنافسة في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث تفقد حصتها السوقية لصالح شركة “تي إس إم سي” التايوانية.
وكشفت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة في بيان دوري أن عقد تصنيع الرقائق هذا يُعدّ أكبر طلبية شرائح إلكترونية تفوز بها الشركة في تاريخها، ومن المقرر أن يكتمل بحلول 31 ديسمبر 2033 وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وتمثّل هذه الطلبية نحو 7.6% من إجمالي إيرادات “سامسونغ” للعام الماضي، وتُعدّ أكبر عقد تصنيع شرائح تفوز به الشركة على الإطلاق.