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أكثر 36.5 مليون راكبٍ استخدموا قطارات السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025

الخميس ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٢ مساءً
أكثر 36.5 مليون راكبٍ استخدموا قطارات السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم، أن قطاع النقل بالقطارات في المملكة حقق رقمًا استثنائيًّا خلال الربع الثاني من عام 2025م بتسجيله أكثر من 36.5 مليون راكب تنقلوا عبر القطارات، بزيادة قدرها مليون راكب مقارنةً بالربع الأول من العام ذاته.

وأوضحت الهيئة، أن قطاع النقل السككي داخل المدن شهد نموًّا لافتًا بعدما سجَّل أكثر من 33.8 مليون راكب تنقلوا عبر القطارات خلال الربع الثاني من عام 2025م؛ مما يعكس الإقبال الكبير والمتزايد خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ احتل قطار الرياض صدارة قائمة القطارات الأعلى في عدد الركاب بواقع أكثر من 23.6 مليون راكب، فيما سجل الناقل الآلي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أكثر من 7.76 ملايين راكب، في حين بلغ عدد ركاب الناقل الآلي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض أكثر من 512 ألف راكبٍ.

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وعلى صعيد القطارات بين المدن، أظهرت الإحصائيات التي نشرتها الهيئة العامة للنقل تسجيل أكثر من 2.67 مليون راكبٍ تنقلوا باستخدام القطارات بين المدن مسجلة ارتفاعًا بـ 10%.

وفيما يتعلق بنقل البضائع والمعادن، أوضحت هيئة النقل، أن أكثر من 4.08 ملايين طن، وأكثر من 232 ألف حاوية شُحنت عبر خطوط السكك الحديدية؛ مما يعكس الدور الحيوي للقطارات في دعم الاقتصاد السعودي، والإسهام في تعزيز سلاسل الإمداد، لا سيما في قطاعات الصناعة والتعدين، وذلك ضمن إسهامها؛ لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتُسهم حركة القطارات في تسهيل تنقلات الركاب، والبضائع، وتوفير وسائل نقل آمنة وملائمة، كما يسهم أيضًا في تقليل نسب الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الحياة في المملكة.

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