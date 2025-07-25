أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق من الأحد وحتى الخميس

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن وجود فرص هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من الأحد المقبل 27 يوليو وحتى يوم الخميس 31 يوليو.

وأهاب المركز بالجميع بمتابعة التقارير والإنذارات الصادرة عن الحالة المتوقعة عبر موقع المركز ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق أنواء.

وتوقع هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة ما بين المتوسطة والغزيرة.

ويمكن الاطلاع على خريطة الأمطار المتوقعة على الرابط هنا.