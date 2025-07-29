الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُطلق خدمة الخرائط الجيومكانية التفاعلية ترامب: قد أذهب إلى الصين بشرط واحد مبيعات التجزئة في بريطانيا تتراجع خلال الشهر الحالي مجاني.. نموذج ذكاء اصطناعي صيني جديد يتفوق على ديب سيك ميدفيديف لترامب: كل إنذار جديد لروسيا هو خطوة نحو الحرب النفط يصعد مدعومًا بآمال تحسن النشاط الاقتصادي أمطار غزيرة وصواعق على منطقة جازان إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الجامايكي إلى الرياض توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار بعدة مناطق الصحة تتصدى لالتهاب الكبد: أكثر من 19 مليون فحص و95% نسبة الشفاء
نّبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان يصاحبها رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إن الحالة تكون على محافظات الدرب، وبيش، والفطيحة، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وتابع مركز الأرصاد أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.