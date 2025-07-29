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أمطار غزيرة وصواعق على منطقة جازان

الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
أمطار غزيرة وصواعق على منطقة جازان
المواطن - فريق التحرير

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نّبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان يصاحبها رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إن الحالة تكون على محافظات الدرب، وبيش، والفطيحة، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

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أمطار ورياح شديدة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء 

أمطار ورياح شديدة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء 

وتابع مركز الأرصاد أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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