إحباط تهريب 146 كيلو قات في جازان مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10914 نقطة التجارة تستدعي 96 طقم أكواب زجاجية للأطفال: توقفوا عن استخدامها فورًا الغذاء والدواء توقف خطوط إنتاج غذائية وتتخذ إجراءات تصحيحية بحق منشآت مخالفة الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب فرصة استثمارية لإقامة مصنع إنتاج أعلاف في تبوك ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في تبوك وداعًا صاحب البهجة.. وفاة الفنان لطفي لبيب بعد صراع مع المرض عبور 7 شاحنات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة المياه تُنجز المرحلة الثالثة من خط الصرف الصحي الرئيسي بحي عكاظ في الرياض
أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، تهريب (146) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدني مسؤولية على المبلغ.