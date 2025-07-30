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إحباط تهريب 146 كيلو قات في جازان

الأربعاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٥:١٧ مساءً
إحباط تهريب 146 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، تهريب (146) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدني مسؤولية على المبلغ.

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