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إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة تتجاوز 39 مليون م² في الرياض

الجمعة ٢٥ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٩ مساءً
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة تتجاوز 39 مليون م² في الرياض
المواطن - واس

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بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، نفّذت لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في مدن ومحافظات المنطقة، حملات ميدانية مكثفة أسفرت عن إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة إجمالية بلغت (39) مليونًا و(867) مترًا مربعًا.

وتصدرت مدينة الرياض إحصائيات الربع الثاني من عام 1446هـ، إذ بلغت عدد التعديات (657) حالة أزيلت بمساحة بلغت (9.8) ملايين متر مربع، فيما جاءت محافظة وادي الدواسر في المرتبة الأولى من حيث المساحة بإزالة تعدٍّ واحد بلغت مساحته (24) مليون متر مربع، كما أُزِيلَت تعديات بمساحة (5.6) ملايين متر مربع في محافظة مرات، إضافة إلى مواقع أخرى في محافظات الدوادمي، وعفيف، وحريملاء، والقويعية، والرين، والدلم، والمزاحمية.

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وتؤكد إمارة منطقة الرياض استمرار هذه الحملات الميدانية، مع التشديد على ضبط المخالفات وتطبيق التعليمات والأنظمة بحق المتعدين، وعدم التهاون في حماية الأراضي الحكومية، إلى جانب مضاعفة الجهود الرقابية وتكثيف الجولات الميدانية.

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