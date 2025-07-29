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نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الجامايكي إلى الرياض

الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الجامايكي إلى الرياض
المواطن - واس

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وصل أمس الاثنين إلى مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض التوأم الملتصق الجامايكي “أزاريا وأزورا إيلسون” برفقة ذويهم، قادمين من جمهورية جامايكا على متن طائرة الإخلاء الطبي التابعة لوزارة الدفاع، حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

ورفع معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة -أيدها الله- على هذه المبادرة التي تجسد ما تتحلى به المملكة من إمكانات طبية متفوقة وحس إنساني كبير تجاه الفئات المحتاجة حول العالم، وحرصها على مد يد العون للأطفال من مختلف الجنسيات الذين يعانون من حالات طبية معقدة، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي السعودي يتمتع بخبرة تراكمية كبيرة مكنته من إجراء العديد من عمليات فصل التوائم بنجاح؛ مما يجعل المملكة مرجعًا عالميًّا في هذا المجال.

وعبّر ذوو التوأم الملتصق الجامايكي عن خالص امتنانهم وتقديرهم للمملكة حكومة وشعبًا على ما لقوه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، وعلى الاستجابة السريعة لحالة التوأم.

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