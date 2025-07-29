اتفاق الصين وأمريكا على تمديد الهدنة التجارية

اتفقت الصين والولايات المتحدة على استمرار الهدنة التجارية بينهما، عقب المحادثات التي استمرت يومين بين الجانبين، في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقال نائب رئيس وزراء الصين، رئيس وفدها في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، لي شينجانج، اليوم، “إن الجانبين أجريا مناقشات بناءة وصريحة، واتفقا على استمرار العمل بمستويات الرسوم الجمركية الراهنة، التي تبلغ (30%) على واردات الولايات المتحدة من المنتجات الصينية، و(10%) على المنتجات الأمريكية المصدرة إلى الصين”.

وأضاف أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومتعمقة حول القضايا الاقتصادية الجزئية، واتفقا على استمرار التواصل مع بعضهما البعض في الوقت المناسب، بشأن القضايا التجارية والاقتصادية.

يُذكر أن مسؤولين تجاريين صينيين وأمريكيين، عقدوا جولتهم الأخيرة من المحادثات التجارية في العاصمة السويدية، يومي الاثنين والثلاثاء في محاولة لكسر الجمود بشأن الرسوم الجمركية.