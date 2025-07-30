ارتفاع أسعار الذهب اليوم ترقب قرار الفيدرالي الأميركي اليوم بشأن الفائدة طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على 4 مناطق وصول أمواج تسونامي إلى اليابان روسيا.. زلزال في كامتشاتكا بقوة 8.8 درجة يتسبب في تسونامي زلزال بقوة 4.68 ريختر جنوب البحر الأحمر على بُعد 150 كلم من جازان اتفاق الصين وأمريكا على تمديد الهدنة التجارية فيضانات نيجيريا تقتل 23 شخصًا وتشرد الآلاف سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إغاثية متنوعة للنازحين من السويداء إلى درعا
ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع طفيف للدولار.
يأتي هذا بينما يترقب المستثمرون بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية المستقبلية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 3329.27 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 3326.90 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 38.14 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 % إلى 1386.31 دولارًا.