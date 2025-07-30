ارتفاع أسعار الذهب اليوم 

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع طفيف للدولار.

أسعار الذهب اليوم

يأتي هذا بينما يترقب المستثمرون بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية المستقبلية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 3329.27 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 3326.90 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 38.14 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 % إلى 1386.31 دولارًا.