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ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م

الخميس ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م
المواطن - واس

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ووفقًا لنتائج النشرة ارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 6.0% لتصل إلى 31.1 مليار ريال مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، في حين بلغت قيمة الصادرات السلعية 90.4 مليار ريال، فيما ارتفعت الواردات في شهر مايو 2025م لتبلغ 80.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 7.8% عن مايو من العام الماضي.
وبيَّنت النشرة أن “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث بلغت 7.4 مليارات ريال وشكَّلت 23.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، كما كانت أكبر السلع المستوردة حيث سجَّلت ما قيمته 24.0 مليار ريال، وتُشكِّل 29.7% من إجمالي الواردات.
وتعد جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية، حيث بلغت الصادرات إليها 12.7 مليار ريال، وهي تمثل ما نسبته 14.0% من إجمالي الصادرات في شهر مايو 2025م، وبلغت الواردات منها 23.4 مليار ريال، وهي تمثل ما نسبته 28.9% من إجمالي الواردات في شهر مايو 2025م.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية)، ووزارة الطاقة (البترولية)، وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المُنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.

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