استدعاء 2234 سيارة BAIC لخللٍ خطير

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أعلنت وزارة التجارة استدعاء 2234 سيارة بايك “BAIC” طُرّاز X7 موديلات (2022 – 2024) لخللٍ في صندوق الفيوزات الكهربائية، قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي؛ مما يزيد من خطر نشوب حريق.
ودعت الوزارة مستخدمي الطراز المشمول بحملة الاستدعاء إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع شركة بوابة العربية للسيارات على الرقم (8002440207) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.