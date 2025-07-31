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الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع

الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٧ مساءً
الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع
المواطن - واس

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أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم على انخفاض، لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، متأثرة بموجة خيبة أمل بين المستثمرين نتيجة أعمال دون التوقعات.
شهد الأسبوع الجاري إعلانات مكثفة لنتائج الشركات، مما دفع المستثمرين لإعادة تقييم توقعاتهم لبقية العام، خاصة في ظل الرسوم الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة (15%).
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة (0.75%)، بينما سجّلت الأسهم الإيطالية أكبر الخسائر بين الأسواق الرئيسية بانخفاض بلغ (1.5%).
وتعرض قطاع السيارات لضغوط كبيرة، حيث خسر مؤشره نحو أربعة بالمئة، بينما هبط مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 2.6 بالمئة.
على الجانب الإيجابي، واصلت أسهم البنوك في منطقة اليورو أداءها القوي، مسجلة ارتفاعًا يوميًا قدره (0.7%)، واختتمت شهر يوليو بأداء فاق المؤشر العام، محققة مكاسب شهرية بلغت (49%) مقارنة بارتفاع المؤشر الأوروبي بنسبة (7.6%).

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