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الأمن السيبراني يُحذّر من ثغرات خطيرة في أجهزة TP-Link

الأربعاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
الأمن السيبراني يُحذّر من ثغرات خطيرة في أجهزة TP-Link
المواطن - فريق التحرير

حذّر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني مستخدمي منتجات “TP-Link” من ثغرات أمنية خطيرة قد تتيح للمخترقين السيطرة على الأجهزة، داعيًا إلى تطبيق التحديثات العاجلة عبر الرابط الرسمي للشركة المُصنّعة.

وقال المركز عبر منصة إكس إن إهمال التحديث يعرّض المستخدمين لاختراقات تُمكّن المهاجمين من التحكم غير المشروع في الأجهزة المرتبطة بالشبكة، وسرقة البيانات الحساسة، أو استخدام الأجهزة في هجمات إلكترونية واسعة النطاق.

وأوضح أن شركة “TP-Link” أصدرت تصحيحات أمنية لعلاج الثغرات في منتجات تشمل أجهزة الراوتر اللاسلكية وكاميرات المراقبة الذكية وأنظمة التوصيل الشبكي، مشيرًا إلى ضرورة دخول المستخدمين إلى لوحة تحكم الأجهزة عبر عنوان IP الخاص بالراوتر، والتحقق من إصدار البرنامج الحالي، ثم تنزيل التحديث يدويًا من الرابط: هنا.

 

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