Icon

تحطم واحتراق ثاني مقاتلة أميركية إف- 35 خلال عام Icon الاقتصاد السعودي ينمو 3.9% بالربع الثاني من 2025 Icon فورد تتوقع خسائر 2 مليار دولار في 2025 بسبب ترامب Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق  Icon السفارة لدى تشيلي تحذر المواطنين من خطر حدوث تسونامي Icon ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية Icon السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة في الشركة السعودية للموانئ Icon مالطا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

الاقتصاد السعودي ينمو 3.9% بالربع الثاني من 2025

الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٨ صباحاً
الاقتصاد السعودي ينمو 3.9% بالربع الثاني من 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2025، على أساس سنوي.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، اليوم الخميس، أن النمو يعود إلى نمو جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، حيث نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7%، كما سجلت الأنشطة النفطية ارتفاعاً بنسبة 3.8%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.6% على أساس سنوي.

قد يهمّك أيضاً
محافظ ساما: البنوك ستدفع نسبة زكاة بين 12% إلى 14%

محافظ ساما: البنوك ستدفع نسبة زكاة بين 12% إلى 14%

رؤية 2030 تقود رحلة التطوير في السعودية

رؤية 2030 تقود رحلة التطوير في السعودية

تعد الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حيث ساهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.9 نقطة مئوية، بالإضافة إلى مساهمة كل الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.

كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بنسبة 3.3% في الربع الأول من 2025، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد