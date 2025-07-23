البحرية الروسية تبدأ عاصفة يوليو

بدأت قوات البحرية الروسية اليوم, بتنفيذ تدريبات “عاصفة يوليو” في مياه المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي وبحري قزوين والبلطيق.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان, بأن التدريبات التي بدأت اليوم وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري تشارك فيها قوات من أساطيل الشمال والمحيط الهادئ وبحر البلطيق وأسطول بحر قزوين، بقيادة قائد القوات البحرية الأدميرال ألكسندر مويسيف.

وأشارت إلى أن التدريبات العملياتية للبحرية “عاصفة يوليو” تجري في مياه المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي وبحر البلطيق وبحر قزوين، مضيفة أن التدريبات تهدف إلى اختبار مدى جاهزية قيادة تشكيلات وقطع البحرية الروسية التابعة للأساطيل وحل المهام الميدانية الطارئة، والاستخدام الشامل للأسلحة عالية الدقة والأسلحة والمعدات العسكرية الواعدة والحديثة.