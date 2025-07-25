البورصة البريطانية تغلق على انخفاض

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على انخفاض بنسبة (0.20 %).

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (18.06) نقطة، ليصل عند مستوى (9120.31) نقطة.