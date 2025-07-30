التجارة تستدعي 96 طقم أكواب زجاجية للأطفال: توقفوا عن استخدامها فورًا

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 96 منتجًا من أطقم الأكواب الزجاجية للأطفال من علامة “فيلروي آند بوخ – Villeroy & Boch”، وذلك لاحتمال تعرض الكوب للكسر عند الضغط عليه من الداخل، مما يشكّل خطرًا على سلامة الأطفال وقد يؤدي إلى إصابتهم بجروح.

وأوضحت الوزارة عبر منصة إكس أن الاستدعاء يشمل المنتجات التي تحمل أرقام القطع التالية: 14-8674-7458، 14-8673-7458، 14-8664-7458، 14-8665-7458، مشيرة إلى أن الخلل يكمن في ضعف مقاومة الزجاج للضغط الداخلي، ما قد يؤدي إلى تحطمه المفاجئ.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى التوقف الفوري عن استخدام المنتج المشمول بالاستدعاء، والتواصل مع الشركة لاسترجاع قيمة الشراء وإعادة المنتج، وذلك حفاظًا على سلامة الأطفال وتجنبًا لأي مخاطر محتملة.

كما خصصت الوزارة رقم الاتصال 0114634793 لتقديم الدعم والتنسيق مع الشركة في إجراءات الإرجاع، مؤكدة حرصها المستمر على متابعة جودة وسلامة المنتجات المطروحة في الأسواق المحلية.