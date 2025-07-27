حرس الحدود ينقذ 9 مواطنين ومقيمًا تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر الجوازات: تمديد مهلة مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة لغرض المغادرة النهائية لمدة 30 يومًا المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيري الإعلام والبيئة القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 25 كيلو قات في عسير صفقات قياسية تعزز مكانة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بصفته محركًا ثقافيًا واقتصاديًا فنون العمارة تطلق دليل مسابقات تصميم البيئة المبنية لرفع جودة مخرجات التصميم عبدالعزيز بن سلمان يجتمع مع وزير الطاقة السوري ويوقّعان مذكرة تفاهم السوق المالية تعتمد إجراءً تحفيزيًّا لدعم أدوات الدين المصنّفة ائتمانيًّا في إعطاء أولوية لمراجعة الطلبات تركيا تجلي آلاف السكان بسبب حرائق الغابات أمانة الرياض تعتمد ضوابط جديدة للمخططات العمرانية في العاصمة
أعلنت المديرية العامة للجوازات تمديد المهلة المحددة لمبادرة تمديد تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية لمدة (30) يومًا، ابتداءً من 1447/2/1هـ، وذلك بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة نظامًا.
وأوضحت الجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة، بالتقديم عبر خدمة تواصل في منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر”.
وحثت الجوازات على الاستفادة من المبادرة خلال المهلة المحددة.