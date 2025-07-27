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الجوازات: تمديد مهلة مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة لغرض المغادرة النهائية لمدة 30 يومًا

الأحد ٢٧ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٣ مساءً
الجوازات: تمديد مهلة مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة لغرض المغادرة النهائية لمدة 30 يومًا
المواطن - واس

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أعلنت المديرية العامة للجوازات تمديد المهلة المحددة لمبادرة تمديد تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية لمدة (30) يومًا، ابتداءً من 1447/2/1هـ، وذلك بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة نظامًا.

وأوضحت الجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة، بالتقديم عبر خدمة تواصل في منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر”.
وحثت الجوازات على الاستفادة من المبادرة خلال المهلة المحددة.

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